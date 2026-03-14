Toscana quarta edizione di Nidi Gratis | contributi fino a 800 euro al mese per le famiglie
La Regione Toscana ha annunciato l’avvio della quarta edizione del programma “Nidi Gratis” per l’anno educativo 20262027. La misura prevede contributi fino a 800 euro al mese destinati alle famiglie con redditi medio-bassi, permettendo loro di accedere senza costi ai servizi per la prima infanzia. La misura coinvolge diverse strutture della regione e si rivolge alle famiglie interessate.
La Regione Toscana avvia la quarta edizione della misura “Nidi Gratis” per l’anno educativo 20262027, il programma che consente alle famiglie con redditi medio-bassi di accedere gratuitamente ai servizi per la prima infanzia. L’iniziativa prevede uno stanziamento complessivo di 40 milioni di euro e mantiene la soglia Isee di accesso fissata a 40mila euro. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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