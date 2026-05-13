Lidl Italia ha comunicato che da ora i buoni pasto saranno accettati in tutti i 800 supermercati distribuiti sul territorio nazionale. La decisione coinvolge circa 3,5 milioni di lavoratori che utilizzano questi strumenti per i propri acquisti quotidiani. L’estensione del servizio si applica a tutte le filiali del marchio, senza eccezioni o limitazioni. La novità riguarda quindi la totalità delle strutture gestite dall’azienda nel paese.

Lidl Italia ha annunciato l’estensione del servizio di pagamento tramite buoni pasto in tutti gli 800 supermercati presenti sul territorio nazionale. Da martedì 12 maggio i clienti possono utilizzare i ticket sia in formato cartaceo sia elettronico all’interno della rete Lidl. L’iniziativa nasce dagli accordi siglati con diversi emettitori di buoni pasto. Tra quelli accettati figurano 360 Welfare, Coverflex, Day, Edenred Italia, Satispay e Welfare Pellegrini. Secondo quanto comunicato dall’azienda, la novità riguarda potenzialmente circa 3,5 milioni di lavoratori che ricevono i buoni pasto come benefit aziendale. Come cambia l’utilizzo dei buoni pasto.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lidl accetta i buoni pasto in tutti i supermercati, coinvolti 3,5 milioni di lavoratori

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