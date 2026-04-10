C' era l' amore a Sarajevo | il libro che racconta l' assedio tra i sentimenti e l' orrore
Il 23 aprile alle 18, presso il Centro di Pace di Forlì, si terrà la presentazione del libro
Un viaggio nella memoria collettiva e individuale di una città ferita, ma mai doma. Giovedì 23 aprile, alle 18, il Centro di Pace di Forlì ospita la presentazione del libro "C'era l'amore a Sarajevo", l'ultima opera del giornalista Luigi Riva. L'incontro non sarà solo un momento letterario, ma. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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