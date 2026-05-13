Libri in Piazza Marciana Marina LI candidata come &#8216;Libreria straordinaria 2026'

Da iodonna.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 maggio, nel corso del Salone internazionale del Libro di Torino, verrà annunciata la libreria che riceverà il riconoscimento come ‘Libreria straordinaria 2026’. L’evento si svolge ogni anno per premiare le librerie che si distinguono per il loro ruolo nel panorama culturale. Tra le candidate figura anche una libreria situata a Marciana Marina, in provincia di Livorno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I l giorno 16 maggio, durante il Salone internazionale del Libro di Torino verrà proclamata la libreria vincitrice 2026. Qui, le altre librerie finaliste. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Libri in Piazza, Marciana Marina (LI), candidata come ‘Libreria straordinaria 2026’ iO Donna.🔗 Leggi su Iodonna.it

libri in piazza marciana marina li candidata come amp8216libreria straordinaria 2026
© Iodonna.it - Libri in Piazza, Marciana Marina (LI), candidata come ‘Libreria straordinaria 2026’
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Libreria Idrusa di Alessano (LE), candidata come ‘Libreria straordinaria 2026’I l giorno 16 maggio, durante il Salone internazionale del Libro di Torino verrà proclamata la libreria vincitrice 2026.

Libreria del Toboso, Fiuggi (FR), candidata come ‘Libreria straordinaria 2026’I l giorno 16 maggio, durante il Salone internazionale del Libro di Torino verrà proclamata la libreria vincitrice 2026.

Si parla di: Marciana Marina capitale culturale dell’Elba 2026; Da Tangentopoli a Garlasco: Zurlo e la magistratura italiana.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web