Libri in Piazza Marciana Marina LI candidata come ‘Libreria straordinaria 2026'
Il 16 maggio, nel corso del Salone internazionale del Libro di Torino, verrà annunciata la libreria che riceverà il riconoscimento come ‘Libreria straordinaria 2026’. L’evento si svolge ogni anno per premiare le librerie che si distinguono per il loro ruolo nel panorama culturale. Tra le candidate figura anche una libreria situata a Marciana Marina, in provincia di Livorno.
I l giorno 16 maggio, durante il Salone internazionale del Libro di Torino verrà proclamata la libreria vincitrice 2026. Qui, le altre librerie finaliste. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Libri in Piazza, Marciana Marina (LI), candidata come ‘Libreria straordinaria 2026’ iO Donna.🔗 Leggi su Iodonna.it
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