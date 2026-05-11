Lega Filo d’Oro alla Conferenza nazionale quasi 100 persone con sordocecità

Alla Conferenza nazionale dedicata alla sordocecità, circa 100 persone provenienti da diverse regioni italiane hanno partecipato all’evento, accompagnate da operatori e familiari. L’incontro ha offerto uno spazio di confronto e condivisione di esperienze, con interventi di esperti e testimonianze dirette. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Lega Filo d’Oro, si è svolta in un contesto di dialogo e attenzione alle esigenze di chi vive con questa condizione.

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