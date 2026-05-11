Lega Filo d’Oro alla Conferenza nazionale quasi 100 persone con sordocecità

Da webmagazine24.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Conferenza nazionale dedicata alla sordocecità, circa 100 persone provenienti da diverse regioni italiane hanno partecipato all’evento, accompagnate da operatori e familiari. L’incontro ha offerto uno spazio di confronto e condivisione di esperienze, con interventi di esperti e testimonianze dirette. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Lega Filo d’Oro, si è svolta in un contesto di dialogo e attenzione alle esigenze di chi vive con questa condizione.

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(Adnkronos) – Circa 100 persone con sordocecità provenienti da tutta Italia, ciascuna affiancata da un volontario, hanno partecipato alla X Conferenza nazionale delle persone sordocieche della Fondazione Lega del Filo d'Oro, che ha riunito dal 7 al 10 maggio al Club Hotel Dante di Cervia (Ravenna) professionisti dell'ente e oltre 50 interpreti di Lis e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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