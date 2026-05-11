Lega Filo d’Oro alla Conferenza nazionale quasi 100 persone con sordocecità
Alla Conferenza nazionale dedicata alla sordocecità, circa 100 persone provenienti da diverse regioni italiane hanno partecipato all’evento, accompagnate da operatori e familiari. L’incontro ha offerto uno spazio di confronto e condivisione di esperienze, con interventi di esperti e testimonianze dirette. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Lega Filo d’Oro, si è svolta in un contesto di dialogo e attenzione alle esigenze di chi vive con questa condizione.
(Adnkronos) – Circa 100 persone con sordocecità provenienti da tutta Italia, ciascuna affiancata da un volontario, hanno partecipato alla X Conferenza nazionale delle persone sordocieche della Fondazione Lega del Filo d'Oro, che ha riunito dal 7 al 10 maggio al Club Hotel Dante di Cervia (Ravenna) professionisti dell'ente e oltre 50 interpreti di Lis e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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