Mattia Liberali, ex promessa del Milan, ha lasciato il club rossonero e ora gioca nel Catanzaro in Serie B. Dopo il trasferimento, ha iniziato a raccogliere più spazio e a mettersi in mostra con la nuova maglia. La sua carriera ha preso una strada diversa rispetto al passato, con un ruolo più importante in squadra. Liberali continua a cercare continuità e occasioni di crescita.

A volte crescere significa cambiare strada. Mattia Liberali lo ha fatto presto, lasciando il Milan per costruirsi altrove un futuro che, oggi, inizia a prendere forma. A 18 anni, il trequartista è uno dei volti più interessanti della Serie B, protagonista con il Catanzaro e con la Nazionale Under 20. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Liberali era considerato uno degli astri nascenti del vivaio. Il debutto da titolare contro il Genoa, il 15 dicembre 2024, a soli 17 anni, con la maglia del 125° anniversario, sembrava l’inizio di un percorso già scritto. Poi, la svolta. Nell’estate successiva, complice un contratto in scadenza e la volontà di trovare più spazio, il classe 2007 ha scelto di trasferirsi al Catanzaro a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Da promessa del Milan a protagonista in Serie B: la nuova vita di Liberali al Catanzaro

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