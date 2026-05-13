L’Hotel Columbia lancia i pacchetti estate con un’offerta controcorrente

Da padovaoggi.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Hotel Columbia Terme ha annunciato i nuovi pacchetti per l’estate, proponendo un’offerta differente rispetto alle solite proposte del settore. Mentre molte strutture si preparano ad accogliere grandi afflussi di turisti e a gestire code e affollamenti, questa struttura ha deciso di puntare su un’offerta più contenuta e mirata. La scelta mira a offrire un’esperienza più tranquilla e rilassante, lontano dalla confusione tipica delle stagioni più affollate.

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Mentre il turismo di massa si prepara a un’altra estate di code e sovraffollamento, l’Hotel Columbia Terme sceglie una direzione opposta. Presenta infatti i pacchetti estivi 2026 puntando su un concetto che nel settore dell’ospitalità fa sempre più rumore: il turismo lento, quello che si misura.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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