Primavera alle terme | all’Hotel Columbia Terme soggiorni benessere con rituali viso e corpo completi

Con l’arrivo della primavera, l’Hotel Columbia Terme offre soggiorni dedicati al benessere, includendo rituali completi per viso e corpo. Le acque termali dell’hotel tornano ad attirare chi desidera rilassarsi e rigenerarsi, approfittando delle prime giornate più miti e del risveglio della natura. La struttura propone pacchetti pensati per chi cerca una pausa di relax.

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Con l’arrivo della primavera cresce il desiderio di prendersi una pausa rigenerante. Tra il risveglio della natura e le prime giornate più miti, le acque termali tornano ad essere una meta ideale per chi cerca relax e benessere. Per il periodo tra fine marzo e metà aprile, l’Hotel Columbia Terme propone due pacchetti dedicati al benessere, che uniscono soggiorno in pensione completa, accesso alle piscine termali e rituali spa ispirati alla tradizione orientale. La proposta Short Stay prevede un soggiorno di 2 notti e 3 giorni in pensione completa, accesso alle piscine termali e un rituale corpo che combina scrub nutriente al sapone nero del Marocco e massaggio con candela aromatica calda. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Articoli correlati

Benessere su misura ad Abano Terme: le nuove proposte dell’Hotel Columbia TermeL’Hotel Columbia Terme di Abano Terme presenta due nuovi percorsi dedicati al benessere, pensati per rispondere a esigenze diverse ma complementari:...

Benessere all’Hotel Columbia Terme a prezzi esclusiviTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Marzo...

Una raccolta di contenuti su Hotel Columbia Terme

Hotel Columbia Terme: a maggio il benessere termale diventa protagonistaCon l’arrivo della primavera, il desiderio di rigenerazione fisica e mentale si fa più intenso. L’Hotel Columbia Terme di Abano Terme presenta per il mese di maggio due proposte di soggiorno dedicate ... padovaoggi.it

Primavera alle terme. Da Merano alla Sicilia, idee per un weekend, un ponte o una vacanzaLa primavera è finalmente sbocciata e, con lei, il desiderio di leggerezza e vitalità. Una vacanza alle Terme rappresenta l’occasione perfetta per rilassarsi e rigenerarsi, e non a caso già nella ... repubblica.it