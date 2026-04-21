Maggio alle terme | l’Hotel Columbia Terme propone due pacchetti benessere a prezzi esclusivi

A maggio, le terme di Abano offrono due pacchetti benessere a prezzi speciali presso l’Hotel Columbia Terme. La zona dei Colli Euganei si presenta con un clima mite e una luce soave, ideale per rilassarsi. Le piscine termali sono meno affollate rispetto ai mesi estivi, permettendo un’esperienza più tranquilla e rigenerante. La stagione termale è in pieno svolgimento, con un’attenzione particolare alle offerte di benessere.

Maggio ad Abano Terme ha ancora il passo lento. I Colli Euganei sono nel pieno della loro stagione, la luce è quella più gentile dell’anno e le piscine termali si godono senza la ressa dei mesi più caldi. È in questo contesto che l’Hotel Columbia Terme lancia per il periodo 23–30 maggio due.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Benessere all’Hotel Columbia Terme a prezzi esclusiviTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Marzo... Primavera alle terme: all’Hotel Columbia Terme soggiorni benessere con rituali viso e corpo completiScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Con l’arrivo della...