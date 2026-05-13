L’Hantavirus fa un po’ meno paura | negativi gli ultimi test effettuati dal Sacco di Milano e dallo Spallanzani di Roma sui passeggeri ricoverati

Negli ultimi giorni sono stati resi noti i risultati dei test effettuati sui passeggeri ricoverati dopo l’epidemia di Hantavirus a bordo di una nave da crociera. I controlli sono stati condotti presso il reparto di malattie infettive di un grande ospedale milanese e presso uno dei principali centri di ricerca di Roma. Tutti i test hanno dato esito negativo, riducendo così i timori legati alla diffusione del virus.

L'Hantavirus fa un po' meno paura: negativi gli ultimi test effettuati dal Sacco di Milano e dallo Spallanzani di Roma sui passeggeri L’Hantavirus ora fa un po’ meno paura. Dopo che il patogeno ha causato un’epidemia localizzata a bordo della nave da crociera Mv Hondius, proseguono i controlli medici sui passeggeri che, fortunatamente, stanno dando esito negativo. A riferirlo è il Ministero della Salute, secondo cui gli accertamenti virologici eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena, perché si trovava a bordo del volo Sant’Elena-Johannesburg, hanno dato esito negativo. Lo stesso risultato è stato registrato anche per l’accompagnatore che viaggiava con lui in Italia.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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