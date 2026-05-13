Hantavirus tutti negativi al test i 4 ricoverati in Italia | 2 inglesi a Milano la donna a Messina e il 25enne allo Spallanzani

Quattro persone ricoverate in Italia sono state sottoposte a test per l'Hantavirus e tutte sono risultate negative. Due di loro sono cittadini britannici a Milano, una donna si trova a Messina e un uomo di 25 anni è stato ricoverato allo Spallanzani. Il Ministero della Salute ha confermato che non ci sono casi positivi e che non è necessario allarmarsi.

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