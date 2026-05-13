Hantavirus sono negativi i test effettuati allo Spallanzani sul giovane marittimo reggino

I risultati dei test per l'Hantavirus effettuati all'ospedale Spallanzani di Roma sono risultati negativi per il giovane marittimo proveniente da Reggio Calabria. Attualmente, Federico Amaretti si trova in isolamento fiduciario nella sua abitazione a Villa San Giovanni. La situazione del paziente non presenta complicazioni legate all’infezione e non sono stati riscontrati altri sintomi. Le autorità continuano a monitorare la sua condizione e a seguire le procedure previste.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sono negativi i test per l'Hantavirus effettuati all'ospedale Spallanzani di Roma sul giovane reggino, Federico Amaretti, che si trova in isolamento fiduciario nella sua abitazione a Villa San Giovanni. A dare la notizia dei campioni analizzati è il ministero della Salute che in una nota ha.🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, negativi i test eseguiti allo Spallanzani di RomaI test effettuati all'ospedale Spallanzani sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a... Leggi anche: Hantavirus, ministero della Salute: "Negativi i test analizzati a Milano e allo Spallanzani" Temi più discussi: Hantavirus, allo Spallanzani solo i campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena; Hantavirus, negativo l’inglese in quarantena a Milano. Test a turista argentina a Messina; Hantavirus, ultime news di oggi: la situazione in Italia; Hantavirus, il paziente in Veneto è risultato negativo al test | Oms: 11 casi sospetti, 9 confermati. Il paziente spagnolo che ieri aveva dato un risultato provvisoriamente positivo è stato confermato positivo per hantavirus. Gli altri 13 sono negativi. x.com L'OMS riporta tre morti su una nave da crociera nell'Atlantico a causa di un sospetto focolaio di hantavirus; altri cinque casi sono sotto indagine. reddit Hantavirus, tutti negativi i test analizzati a Milano e allo Spallanzani sui casi sospetti in ItaliaLeggi su Il Fatto Quotidiano.it: hantavirus, le notizie in aggiornamento di oggi, mercoledì 13 maggio. I casi sospetti in Italia e la situazione nel mondo ... ilfattoquotidiano.it Hantavirus, negativi i test analizzati a Milano e allo SpallanzaniROMA - Il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena- ... laprovinciacr.it