L’Hantavirus fa un po’ meno paura | negativi gli ultimi test effettuati a Milano e Roma sui passeggeri ricoverati

Dopo l’epidemia di Hantavirus a bordo di una nave da crociera, sono stati effettuati nuovi test su alcuni passeggeri ricoverati a Milano e Roma. I risultati dei controlli sono tutti negativi e non sono stati riscontrati casi di infezione. Le autorità sanitarie continuano a monitorare la situazione, ma al momento non ci sono ulteriori persone colpite dal virus.

L'Hantavirus fa un po' meno paura: negativi gli ultimi test effettuati a Milano e allo Spallanzani di Roma sui passeggeri L’Hantavirus ora fa un po’ meno paura. Dopo che il patogeno ha causato un’epidemia localizzata a bordo della nave da crociera Mv Hondius, proseguono i controlli medici sui passeggeri che, fortunatamente, stanno dando esito negativo. A riferirlo è il Ministero della Salute, secondo cui gli accertamenti virologici eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena, perché si trovava a bordo del volo Sant’Elena-Johannesburg, hanno dato esito negativo. Lo stesso risultato è stato registrato anche per l’accompagnatore che viaggiava con lui in Italia.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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