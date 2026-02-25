Lexus RZ F550e F-Sport la prova de Il Fattoit – L’auto del futuro è qui – FOTO

‹ › 1 9 lexus RZ F550e F-Sport. ‹ › 2 9 lexus RZ F550e F-Sport. ‹ › 3 9 lexus RZ F550e F-Sport. ‹ › 4 9 lexus RZ F550e F-Sport. ‹ › 5 9 lexus RZ F550e F-Sport. ‹ › 6 9 lexus RZ F550e F-Sport. ‹ › 7 9 lexus RZ F550e F-Sport. ‹ › 8 9 lexus RZ F550e F-Sport. ‹ › 9 9 lexus RZ F550e F-Sport. Se c’è una scuola automobilistica che non ha mai rinunciato all’innovazione, a volte andando anche controcorrente rispetto alle tendenze generali, è quella giapponese, che ha in Lexus la massima espressione del lusso. Il brand del Gruppo Toyota nato nel 1989 per attaccare la fascia alta del mercato americano è un ottimo esempio di questa filosofia, visto che ha appena portato su strada la prima auto al mondo con lo sterzo gestito elettronicamente, in cui il volante e il piantone non sono collegati fisicamente alle ruote. In realtà Infiniti – brand premium di Nissan e concorrente diretto di Lexus – aveva presentato qualcosa di simile già nel 2013, ma in quel caso rimaneva un collegamento meccanico di emergenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

