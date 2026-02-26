Poche novità estetiche, ma tanti cambiamenti sottopelle: l'aggiornamento 2026 della Lexus RZ ha portato al debutto una serie di tecnologie avanzate, tra cui spicca il sistema di sterzo steer-by-wire privo di collegamento meccanico tra il volante e le ruote anteriori. Presentata nel corso del 2025, questa soluzione debutta per la prima volta proprio sulla RZ ed è disponibile di serie sulla versione top di gamma F-Sport, abbinata a un volante a forma di cloche che ricorda quello utilizzato per le monoposto di Formula 1. Completamente nuove anche le motorizzazioni: archiviata la 450e da 313 Cv, unica disponibile in precedenza, la gamma prevede ora una versione di apertura a trazione anteriore, la 350e, e due a trazione integrale, la 500e e la 550e, con potenza e livello di allestimento crescente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lexus RZ, la prova in pista: come va il Suv elettrico con volante a cloche e cambio virtuale

Leggi anche: Nuovo Lexus RZ, il suv elettrico pronto a conquistare le strade italiane

Lexus RZ F550e F-Sport, la prova de Il Fatto.it – L’auto del futuro è qui – FOTO‹ › 1 / 9 lexus RZ F550e F-Sport ‹ › 2 / 9 lexus RZ F550e F-Sport ‹ › 3 / 9 lexus RZ F550e F-Sport ‹ › 4 / 9 lexus RZ F550e F-Sport ‹ › 5 / 9 lexus...

Temi più discussi: Lexus RZ prova, scheda tecnica, recensioni, opinioni e dimensioni 550e F-Sport AWD; Lexus RZ F550e F-Sport, la prova su strada. Ecco come va; Lexus RZ, il suv elettrico alza l’asticella: più potenza, oltre 560 km di autonomia. Debutta il sistema steer-by-wire; Lexus RZ, l'auto con il volante e il cambio virtuali.

Lexus RZ F550e F-Sport, la prova de Il Fatto.it – L’auto del futuro è qui – FOTODopo tre anni di test, il brand premium del Gruppo Toyota fa debuttare la prima auto di serie con lo sterzo a gestione completamente elettronica ... ilfattoquotidiano.it

Lexus RZ, la cloche digitale e il cambio virtuale esaltano il Suv elettrico. La provaVAIRANO – Un’esperienza di guida coinvolgente all’insegna dell’elettrico. E’ questa la premessa e la promessa che la nuova Lexus RZ utilizza come biglietto da visita. Il Suv dalle forme sportive del m ... repubblica.it

Silenzio, eleganza, adrenalina: il viaggio verso l’ultima esterna è già parte della prova. Lexus #MasterChefIt #adv - facebook.com facebook