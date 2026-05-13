L’indagine appena conclusa si concentra su un procedimento avviato alcuni anni fa e che ha coinvolto un ex pubblico ministero, che ha dichiarato di aver dedicato il massimo impegno alle attività di indagine. Tra i documenti raccolti figurano vari atti ufficiali e relazioni, tra cui anche le valutazioni dell’ex magistrato. L’operazione ha portato a una serie di accertamenti e verifiche che ora vengono sottoposte all’attenzione degli inquirenti.

Garlasco (Pavia), 13 maggio 2026 – Tra gli atti entrati a far parte dell’indagine, appena chiusa, su Andrea Sempio – che riserva ogni giorno almeno un colpo di scena – ci sono anche i verbali delle audizioni rese nei mesi scorsi a Brescia nell’ambito dell’indagine per corruzione in atti giudiziari sull'ex procuratore pavese Mario Venditti e sul padre di Sempio. Tra questi, emerge quello dell'ex pm di Pavia Giulia Pezzino (ha lasciato l'ordine giudiziario nel febbraio 2025), che coordinò la prima indagine su Andrea Sempio archiviata nel 2017. Pezzino, così come gli ex legali di Sempio, tra cui Massimo Lovati, e il carabiniere Silvio Sapone, sono stati ascoltati nei mesi scorsi, sul capitolo delle tante anomalie e dei contatti opachi dell’inchiesta del 2017.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’ex Pm Giulia Pezzino, che archiviò Sempio: “Ho messo il massimo sforzo nell’indagine”

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