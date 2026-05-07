Chiusa indagine i pm | Sempio è l’assassino di Chiara Poggi

La Procura di Pavia ha concluso le indagini sul caso di Garlasco e ha accusato Andrea Sempio di aver ucciso Chiara Poggi. Dopo aver raccolto elementi e testimonianze, i pubblici ministeri hanno presentato le accuse formali contro di lui. La decisione segue le indagini condotte negli ultimi mesi e porta il procedimento giudiziario più vicino a un’eventuale fase processuale. La posizione di Sempio viene ora formalmente contestata in vista di eventuali passaggi successivi.

La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007 di Manuela Messina – L’avviso è stato appena notificato ai difensori del 38enne, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia e riporta le medesime accuse già ricostruite nell’atto con cui veniva invitato a rendere interrogatorio. I pm contestano l’omicidio volontario aggravato da crudeltà e motivi abietti. L’informativa dei carabinieri del nucleo investigativo invece è stata depositata nei giorni scorsi. Nella ricostruzione accusatoria, il movente sarebbe legato al rifiuto a un’avance da parte del ragazzo che, probabilmente con un martello, l’avrebbe poi colpita almeno 12 volte.🔗 Leggi su Imolaoggi.it Caso Garlasco. Rita Preda trema - “l’assassino è Marco”. Omicidio Chiara Poggi. Notizie correlate “Sempio unico assassino di Chiara Poggi”, le mosse della difesa: “Atti d’indagine non depositati, così andiamo alla cieca”Pavia – Si attendeva per la prossima settimana la notifica di chiusura indagini, è arrivata una inattesa convocazione in Procura per l’indagato, non... Leggi anche: **Caso Garlasco: chiusa indagine su Sempio, per Procura Pavia ha ucciso Chiara Poggi** Altri aggiornamenti Temi più discussi: Garlasco, Procura chiude indagine su Sempio: 'Ha ucciso Chiara Poggi'; Garlasco, Procura Pavia, Chiara uccisa in modo efferato. Sempio: Non frequentavo Chiara; Delitto di Garlasco, l'avvocato di Sempio: 'Domani Andrea non risponderà ai pm'. Le cugine di Chiara Poggi ascoltate oggi come testi; Garlasco - Il silenzio strategico di Sempio e le domande in stand by dei pm. Chiusa l'indagine su Garlasco. I pm: Sempio è l'assassino di Chiara PoggiI pm pavesi contestano l'omicidio volontario aggravato da crudeltà e motivi abietti. Inviati gli atti dalla procura generale per la revisione di Alberto Stasi ... msn.com Chiuse le indagini su Garlasco. Per i pm di Pavia Chiara Poggi uccisa da Andrea SempioGli atti saranno mandati alla Procura di Milano per sollecitare l'istanza di revisione per Alberto Stasi, che sta scontando 16 anni di carcere ... huffingtonpost.it la Repubblica. . Capolinea, 440 giorni dopo. La procura di Pavia chiude le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenuto il responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Aperto il 21 febbraio 2025 con l’infor - facebook.com facebook I genitori di Chiara Poggi: "Ogni verità alternativa dura solo pochi giorni" #delittodigarlasco x.com