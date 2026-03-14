Il pubblico ministero di Palermo, Massimo Russo, ha dichiarato di aver cambiato opinione sulla separazione delle carriere dopo aver immaginato di essere un cittadino. Russo ha spiegato che il suo punto di svolta è avvenuto quando si è “messo nei panni del cittadino”, portandolo a riconsiderare la posizione precedente. La sua decisione riflette un cambio di prospettiva personale.

Il punto di svolta è stato quando si è messo «nei panni del cittadino». È stato allora che il pm di Palermo Massimo Russo ha compreso la necessità della separazione delle carriere. A raccontarlo è stato lui stesso nel corso dell’ evento per il Sì al referendum organizzato in città da Forza Italia. Il Pm Massimo Russo: «Voto Sì e ci metto la faccia». La decisione «di votare convintamente sì al referendum» è arrivato «dopo una sofferta meditazione, perché in passato sono stato presidente dell’Anm di Palermo e segretario di una corrente della magistratura», ha spiegato il magistrato, chiarendo che «ho cambiato opinione quando ho cominciato a mettermi nei panni del cittadino» e ricordando che questa è la prima volta che «si modifica la Costituzione nella parte che riguarda la magistratura». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il pm Massimo Russo: «Voto sì, mi sono messo nei panni del cittadino e ho cambiato idea sulla separazione delle carriere»

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