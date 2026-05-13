L' ex caserma di Banne verso nuova vita | firmato il protocollo tra Regione Comune e Demanio

È stato firmato un accordo tra Regione, Comune e Demanio riguardo all'ex caserma di Banne. Entro circa trenta giorni, sarà costituito un tavolo tecnico che si occuperà di definire le modalità di utilizzo dei più di 50 ettari dell’area. L’obiettivo è avviare un percorso di pianificazione e gestione dell’immobile, che da tempo attira l’attenzione delle amministrazioni locali.

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Entro un mese verrà istituito il tavolo tecnico operativo chiamato a elaborare il futuro degli oltre 50 ettari dell'ex caserma di Banne. La Monte Cimone, abbandonata da decenni e luogo che ospitò anche l'allora militare di leva Francesco Guccini, scrive un nuovo capitolo della sua ultracentenaria.🔗 Leggi su Triesteprima.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nuova caserma carabinieri a Sestri Levante, firmato protocollo d'intesaSorgerà su un'area compresa tra via Villa Ragone e via Arnaldo Terzi la nuova caserma dei carabinieri di Sestri Levante. Latina città farmaceutica: prende vita il protocollo firmato da Comune, Sapienza e UnindustriaE' stato aperto ieri, nella sede di Unindustria Latina, il tavolo tecnico per rendere operativo il protocollo d’intesa “Latina Città Universitaria e... Temi più discussi: Firenze, la partita del social housing: dalla Manifattura Tabacchi all'ex caserma Lupi di Toscana, i progetti; L'ex caserma della Finanza diventa una Scuola di circo: la convenzione; Demanio: Callari-Amirante, nuovo futuro a ex caserma Monte Cimone; Luino, Niente migranti all'ex caserma di Fornasette, verso l'assegnazione ai vigili del fuoco. Un nuovo futuro si apre per l'ex caserma Monte Cimone in località Banne a Trieste. Il protocollo con Agenzia Demanio e Comune Trieste snellisce procedure e avvia studi di rigenerazione dell'area ex militare. Così @SebastianoCall2 e Cristina Amirante ti x.com Demanio: Callari-Amirante, nuovo futuro a ex caserma Monte CimoneApprovato protocollo con Agenzia del Demanio e Comune di Trieste Trieste, 8 mag - Con la stipula dell'accordo tra Regione, Agenzia del Demanio e Comune di Trieste si apre ... ilgazzettino.it Comitati ecologisti in festa alla ex caserma Sani. E se diventasse un parco?Sabato e domenica il coordinamento di Resistenze spaziali si dà appuntamento per una serie di assemblee sul futuro dell’area: Qui prevista la quasi ... bologna.repubblica.it