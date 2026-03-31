È stato firmato un protocollo d'intesa per la realizzazione di una nuova caserma dei carabinieri a Sestri Levante. La struttura sarà edificata su un terreno situato tra via Villa Ragone e via Arnaldo Terzi. La notizia riguarda il progetto di ampliamento delle sedi di sicurezza nella zona.

Sorgerà su un'area compresa tra via Villa Ragone e via Arnaldo Terzi la nuova caserma dei carabinieri di Sestri Levante. Martedì 31 marzo 2026 si è tenuta, nella Sala Oleandro del Convento dell’Annunziata, la cerimonia di firma del protocollo d'intesa. Il nuovo edificio sarà realizzato con elevati standard antisismici, di sicurezza sul lavoro e di efficienza energetica, e sorgerà in un'area che il Comune di Sestri Levante cederà in diritto di superficie a titolo gratuito. La proprietà dell'area è attualmente frazionata tra Comune di Sestri levante e Arte (Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia), con la quale il Comune di Sestri Levante ha definito un accordo per rilevare l'intera proprietà. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Nuova caserma carabinieri a Sestri Levante, firmato protocollo d'intesa

Articoli correlati

Salerno, firmato protocollo d’intesa tra “La Crisalide In Rete”, Carabinieri e Questura per il contrasto alla violenza di genereTempo di lettura: 2 minutiSi è svolta presso la Prefettura di Salerno la sottoscrizione ufficiale del Protocollo d’Intesa Operativo tra La Crisalide...

Slow Food, firmato protocollo d’intesa con Montani e UrbaniLa Condotta Slow Food Dei Porti – Fermano APS ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con gli Istituti superiori "Montani" e "Urbani" per promuovere i...

Contenuti utili per approfondire su Sestri Levante

Temi più discussi: Sestri: nuova caserma dei Carabinieri, approvato in Giunta il Protocollo d’Intesa; Martedì a Sestri la firma per la costruzione della nuova caserma dei Carabinieri; Sestri, il comando dei carabinieri sorgerà nei pressi dell’ospedale; Sestri: nuova caserma dei carabinieri, martedì la firma del protocollo d’intesa.

Sestri Levante, nuova caserma dei Carabinieri. Rixi: Impegno da 9 milioniSESTRI LEVANTE - Con la firma di oggi mettiamo a terra un investimento concreto da 9 milioni di euro del Ministero delle Infrastrutture e ... telenord.it

Sestri Levante, presto una nuova 'casa' per i Carabinieri: sarà in via Villa RagoneProtocollo d’intesa e nove milioni di finanziamento tra Ministero, Comune e Arma per la futura caserma. Una struttura moderna, sicura e a costo zero per le locazioni dello Stato ... lavocedigenova.it

Buon Martedì a tutto il gruppo! Da Sestri Levante Genova - facebook.com facebook