Latina città farmaceutica | prende vita il protocollo firmato da Comune Sapienza e Unindustria

Ieri si è tenuto presso la sede di Unindustria Latina un incontro tra rappresentanti del Comune, dell’Università e dell’associazione di categoria per avviare le attività previste dal protocollo d’intesa “Latina Città Universitaria e della Farmaceutica”. Il tavolo tecnico ha lo scopo di definire le prime azioni concrete per sviluppare il settore farmaceutico e rafforzare il ruolo dell’area come polo universitario specializzato.

E' stato aperto ieri, nella sede di Unindustria Latina, il tavolo tecnico per rendere operativo il protocollo d’intesa “Latina Città Universitaria e della Farmaceutica” siglato il 24 novembre 2025, tra Comune di Latina, Sapienza Università di Roma e Unindustria.Grazie all'incontro sono state.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Latina Città Universitaria e della Farmaceutica: il tavolo per dare forma al progettoLatina, 23 aprile 2026 – Aperto ieri, nella sede di Unindustria Latina, il tavolo tecnico per rendere operativo il protocollo d’intesa “Latina Città... Sovraindebitamento, firmato il protocollo fra Comune di Francavilla al Mare e commercialistiFrancavilla al Mare: Un Nuovo Percorso per Affrontare il Sovraindebitamento Francavilla al Mare apre un nuovo fronte nella lotta contro il... Panoramica sull’argomento Latina Città Universitaria e della Farmaceutica: il tavolo per dare forma al progettoGettate le basi per un progetto condiviso finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi accademici sulla base dei bisogni del settore industriale ... ilfaroonline.it Latina Città Universitaria e della Farmaceutica, aperto il tavolo operativoÈ stato avviato, nella sede di Unindustria Latina, il tavolo tecnico operativo previsto dal protocollo d’intesa Latina Città Universitaria e della Farmaceutica, siglato il 24 novembre 2025 tra Comun ... radioluna.it