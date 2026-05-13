Lewandowski strada tracciata per l’addio al Barcellona! Trattative per il rinnovo totalmente in stand-by | la verità sulle chance di vederlo in Serie A

Da calcionews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le trattative per il rinnovo di contratto di Lewandowski con il Barcellona sono attualmente ferme, con poche possibilità di proseguire insieme. Secondo fonti ufficiali, non ci sono negoziati in corso e il giocatore potrebbe lasciare la squadra al termine della stagione. Tra le destinazioni più probabili ci sono l’Arabia Saudita e l’MLS, mentre il suo futuro in Serie A appare difficile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Baldanzi ha convinto tutti: il Genoa accontenta De Rossi, fissato l’incontro con la Roma per discutere del riscatto! Muric dice addio al Sassuolo: «Non intendo giocare qui la prossima stagione. La mia esperienza si chiude per motivi personali» Rodri verso la permanenza a Manchester? Il City stringe i tempi, il Real osserva senza intervenire Muric dice addio al Sassuolo: «Non intendo giocare qui la prossima stagione.🔗 Leggi su Calcionews24.com

lewandowski strada tracciata per l8217addio al barcellona trattative per il rinnovo totalmente in stand by la verit224 sulle chance di vederlo in serie a
© Calcionews24.com - Lewandowski, strada tracciata per l’addio al Barcellona! Trattative per il rinnovo totalmente in stand-by: la verità sulle chance di vederlo in Serie A
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Lewandowski, quale futuro? Il punto tra i record col Barcellona e le trattative per il rinnovoLewandowski, quale futuro? Il punto tra i record col Barcellona e le trattative per il rinnovo Calciomercato Milan, caccia al bomber: il nuovo sogno...

Lewandowski Juventus, il Barcellona propone un rinnovo al ribasso: ecco la posizione attuale dell’attaccanteSommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione…».

Argomenti più discussi: Spalletti, Allegri, Fabregas, Gasperini: quando gli allenatori diventano manager; Fabrizio Romano | L’agente di Lewandowski arriva in Italia: Milan o Juve? Il retroscena!; Milan, rivoluzione Allegri: 4 big nel mirino e la clamorosa scelta su Rafael Leão; I possibili addii di Allegri e Tare, le voci su Italiano e D'Amico. Milan, ecco l'ennesima rivoluzione?.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web