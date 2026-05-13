Lewandowski strada tracciata per l’addio al Barcellona! Trattative per il rinnovo totalmente in stand-by | la verità sulle chance di vederlo in Serie A

Le trattative per il rinnovo di contratto di Lewandowski con il Barcellona sono attualmente ferme, con poche possibilità di proseguire insieme. Secondo fonti ufficiali, non ci sono negoziati in corso e il giocatore potrebbe lasciare la squadra al termine della stagione. Tra le destinazioni più probabili ci sono l’Arabia Saudita e l’MLS, mentre il suo futuro in Serie A appare difficile.

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