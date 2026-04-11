Lewandowski Juventus il Barcellona propone un rinnovo al ribasso | ecco la posizione attuale dell’attaccante

Il club catalano ha offerto al calciatore un rinnovo contrattuale a condizioni inferiori rispetto all’accordo attuale, e la società bianconera si sta preparando a valutare eventuali sviluppi. Lewandowski, che da settimane viene accostato alla Juventus, rimane al centro delle attenzioni del club italiano, che sta monitorando attentamente la situazione. La decisione sul futuro dell’attaccante sarà presa in base all’evolversi delle trattative e alle valutazioni interne.

Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione.». L’annuncio del portiere svizzero! Juventus, la rinascita di Di Gregorio: dalla caduta al rigore parato, ora l’esame Atalanta. Il futuro resta in bilico, i nomi dei sostituti Fiorentina rivoluzionata a fine stagione, Paratici preme il tasto reset: giocatori e allenatore. Chi lascerà in estate e chi verrà confermato Fabregas sicuro: «Non possiamo dimenticare il nostro percorso e fare i fenomeni con l’Inter, dobbiamo andare con umiltà e.» Cremonese, Giacchetta nel pre partita: «Contiamo su ogni calciatore per raggiungere la salvezza. Su Giampaolo.»...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lewandowski Juventus, il Barcellona propone un rinnovo al ribasso: ecco la posizione attuale dell’attaccante Lewandowski Juve, offerta del Barcellona al ribasso per il rinnovo. La posizione del giocatore al momentodi Angelo CiarlettaLewandowski Juve, offerta del Barcellona al ribasso per il rinnovo del contratto. Lewandowski Juventus, spiraglio inatteso: il rinnovo col Barcellona rischia di complicarsi. Il motivoLewandowski Juventus, spiraglio inatteso: il rinnovo col Barcellona rischia di complicarsi.