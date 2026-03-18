Robert Lewandowski ha recentemente stabilito diversi record con il Barcellona e ora si trova al centro di trattative per il rinnovo del contratto. La situazione contrattuale del giocatore è in fase di definizione, mentre le parti coinvolte discutono le prossime mosse. La decisione sul suo futuro dipende dagli accordi ancora da finalizzare, con tutte le opzioni aperte.

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© Calcionews24.com - Lewandowski, quale futuro? Il punto tra i record col Barcellona e le trattative per il rinnovo

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