Lewandowski alla Juve | il polacco strizza l’occhio ai bianconeri ma c’è un problema per chiudere l’accordo Le ultime novità

Il calciatore polacco è stato collegato alla Juventus, con segnali di interesse da parte del giocatore nei confronti della società torinese. Tuttavia, si segnala che ci sono ostacoli ancora da superare prima di definire il trasferimento. Le trattative tra le parti continuano, ma al momento non si è ancora arrivati a un accordo ufficiale.

Lewandowski alla Juve: il bomber polacco strizza l’occhio alla Vecchia Signora, ma c’è un problema per trovare l’intesa. Le ultime novità. La Juve mette nel mirino il reparto avanzato per il prossimo futuro. Secondo un’analisi di La Gazzetta dello Sport, l’attacco bianconero è al centro di manovre strategiche che coinvolgono tre profili differenti. Se per Dusan Vlahovic si attende l’avvio della trattativa per il rinnovo, la dirigenza ha già gettato l’amo per Robert Lewandowski. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il polacco, in scadenza, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, tentato anche dalla MLS. L’interesse iniziale è reale, sebbene le richieste economiche dell’attaccante restino elevate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

