Domenica 31 maggio le strade di Pistoia ospiteranno la sedicesima edizione della Granfondo Edita Pucinskaite, un evento organizzato da Avis Bike Pistoia. La manifestazione coinvolge ciclisti di diverse provenienze che si preparano a partecipare alla competizione. Le strade interessate saranno chiuse al traffico durante lo svolgimento della gara, che prevede un percorso che attraversa varie zone della città.

Domenica 31 maggio le strade pistoiesi ospiteranno la 16esima edizione della Granfondo Edita Pucinskaite, organizzata da Avis Bike Pistoia. L’evento, tra i più partecipati del ciclismo amatoriale in Toscana, prenderà il via alle 8 da Piazza del Duomo e si svilupperà lungo le strade dell’Appennino Pistoiese fino a raggiungere la vetta del Passo dell’Abetone. L’edizione 2026 è stata presentata lunedì pomeriggio al Nursery Campus Vannucci, alla presenza dell’ex ciclista lituana, campionessa del mondo in linea nel 1999, e di altre figure importanti per l’organizzazione dell’evento: Giuseppe Severi, presidente di Avis Bike, Igli Zannerini, presidente di Avis Pistoia e Saverio Metti, vice presidente della Federazione Ciclistica Italiana.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’evento di Avis Bike. Granfondo Edita Pucinskaite. È scattato il conto alla rovescia

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