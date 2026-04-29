A Nocera Superiore si avvicina l’edizione 2026 delle MiniOlimpiadi, evento sportivo organizzato dall’Istituto Comprensivo Nuceria. La manifestazione si svolgerà nel mese di maggio e rappresenta una tradizione consolidata per la città del Battistero, che si prepara a ospitare nuovamente questa competizione dedicata ai giovani atleti. Il conto alla rovescia è ormai agli ultimi giorni prima dell’inizio delle attività.

A Nocera Superiore maggio fa rima con MiniOlimpiadi. È ormai agli sgoccioli il countdown per l’edizione 2026 del grande evento sportivo promosso dall’ Istituto Comprensivo Nuceria, diventato negli anni un appuntamento fisso della primavera nella città del Battistero. Giunta alla sua settima edizione, la manifestazione rappresenta il naturale sviluppo di un percorso avviato nel 2016 e continua a crescere coinvolgendo sempre più realtà del territorio. Anche quest’anno saranno infatti oltre 20 associazioni sportive ed enti di promozione a collaborare alla realizzazione dell’evento. MiniOlimpiadi 2026: numeri e discipline. Saranno centinaia i piccoli atleti impegnati nelle competizioni, che si cimenteranno in 18 discipline sportive, articolate in 26 specialità, oltre a 3 attività dimostrative.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - MiniOlimpiadi 2026 a Nocera Superiore: conto alla rovescia per l’evento sportivo

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