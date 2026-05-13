L’Europa interviene sull’aumento prezzo del biglietto aereo e cancellazione volo

La Commissione europea ha preso posizione in merito alle recenti richieste di integrazione del costo del biglietto aereo da parte di alcune compagnie, che hanno richiesto pagamenti supplementari dopo l’acquisto. L’autorità ha ricordato le norme già in vigore riguardanti i supplementi per il carburante e i diritti dei passeggeri, chiarendo quali siano le condizioni consentite e le limitazioni per le compagnie aeree.

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Dopo che alcune compagnie aeree hanno richiesto ai propri passeggeri un’integrazione del costo del biglietto dopo l’acquisto, la Commissione è però intervenuta per chiarire le regole (già in vigore) su supplementi carburante e diritti dei passeggeri. In particolare, l’UE ha ribadito che un aumento retroattivo del costo del biglietto aereo non è consentito. «Le linee-guida che pubblichiamo oggi – ha spiegato in un punto stampa la portavoce comunitaria Ana-Kaisa Itkonen – hanno come obiettivo di chiarire la situazione nell’eventualità di una scarsità di carburante. Non aggiungono nulla di nuovo. Sono una interpretazione delle regole esistenti». Le linee-guida giungono mentre molte compagnie aeree hanno deciso di cancellare voli a ridosso delle vacanze estive perché molte rotte non sarebbero più redditizie per via dei costi del cherosene.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - L’Europa interviene sull’aumento prezzo del biglietto aereo e cancellazione volo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Aumento del prezzo del biglietto aereo già acquistato, come difendersiIn questa temperie geopolitica è lecito chiedersi se il prezzo di un biglietto aereo possa aumentare anche dopo l’acquisto, visti i continui rincari... Aumento del prezzo dopo l’acquisto del biglietto aereo, Massimiliano Dona: “Bisogna contestare subito”Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, spiega a Fanpage. Temi più discussi: #EuropeDay - Rappresentanza in Italia; Meloni: l’Europa alzi il tiro contro le crisi -...; Cosa sapere sulla clausola di difesa Ue: l’Europa accelera sull’articolo 42.7 in caso di attacco; Nuovo ultimatum di Trump alla UE: Sì all'intesa sui dazi entro il 4 luglio o le tariffe saliranno. PELAGATTI ELETTROSERVICE SNC DI PELAGATTI RICCARDO E C. - Results on X | Live Posts & Updates x.com Direttore TV indipendente per la Finale della Champions Cup reddit Prezzi dei voli, l’Europa interviene su cancellazioni, rimborsi e indennizzi (fino a 600 euro)Nuove linee guida: stop agli aumenti retroattivi dei biglietti già acquistati, chiarimento su quando spettano indennizzi (fino a 600 euro) e sugli incrementi per i pacchetti vacanza ... panorama.it L’Europarlamento frena sull’intelligenza artificiale (e mette al bando i deepfake sessuali)L’Unione europea interviene ancora sull’intelligenza artificiale, ma questa volta lo fa rallentando. Non una retromarcia, piuttosto un riassetto delle scadenze e delle priorità in un quadro normativo ... adnkronos.com