Recentemente si sono verificati casi di aumenti del prezzo dei biglietti aerei già acquistati, sollevando interrogativi tra i viaggiatori. Con il costo del carburante in crescita, alcune compagnie hanno deciso di modificare le tariffe anche dopo la prenotazione. La questione riguarda le modalità con cui i passeggeri possono tutelarsi in situazioni di variazioni di prezzo non preventivate.

In questa temperie geopolitica è lecito chiedersi se il prezzo di un biglietto aereo possa aumentare anche dopo l’acquisto, visti i continui rincari del costo del carburante. Secondo Flightright, associazione leader per la tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo, il rischio che alcune compagnie tentino di introdurre supplementi successivi all’acquisto è reale, anche se non sempre conforme alla normativa vigente. Quando le compagnie possono chiedere un aumento. In linea generale, il prezzo del biglietto concordato al momento della prenotazione non può essere modificato unilateralmente. Questo principio vale soprattutto se il contratto è stato concluso quando la situazione di crisi – come un conflitto o un aumento del costo del petrolio – era già nota.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Aumento del prezzo del biglietto aereo già acquistato, come difendersi

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