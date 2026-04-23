Aumento del prezzo dopo l'acquisto del biglietto aereo Massimiliano Dona | Bisogna contestare subito

Da fanpage.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'acquisto di un biglietto aereo, alcuni passeggeri si sono trovati a dover pagare un importo maggiore rispetto a quello preventivato, a causa di aumenti di prezzo improvvisi. Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, ha commentato questa situazione, invitando i consumatori a contestare subito eventuali variazioni di costo non comunicate in modo chiaro. La questione riguarda le pratiche commerciali e le modalità di comunicazione delle compagnie aeree.

Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, spiega a Fanpage.it perché i passeggeri dovrebbero contestare il sovrapprezzo dei biglietti aerei dopo l'acquisto: il caro prezzi per il carburante è una clausola vessatoria e nulla che è già stata contestata e portata davanti all'Antitrust.🔗 Leggi su Fanpage.it

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