Lettera al Presidente Massi | un patto per riempire lo stadio ogni giorno

Nella lettera indirizzata al Presidente, si propone un accordo con l’obiettivo di aumentare la presenza allo stadio, coinvolgendo i tifosi più fedeli e incentivando il tifo tra i nuovi spettatori. Tra le proposte ci sono premi per chi non ha mai smesso di supportare la squadra e vantaggi dedicati a chi porta un amico alla partita. La questione riguarda l’andamento delle presenze e le strategie per rafforzare il pubblico di casa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come può la società premiare chi non ha mai abbandonato la squadra?. Quali vantaggi riceverebbe chi porta un nuovo amico allo stadio?. Perché il Presidente Massi dovrebbe eliminare le giornate senza biglietti?. Cosa cambierebbe se i tifosi potessero scegliere la nuova maglia?.? In Breve Eliminazione clausole sospensione biglietti per garantire accesso costante in ogni partita di Serie C.. Premi fedeltà con gadget esclusivi per chi rinnova l'abbonamento dopo l'ultima stagione.. Campagna porta un amico con sconti per coinvolgere nuovi sostenitori e parenti.. Pacchetti famiglia agevolati nelle tribune Est Mare e Nord per i bambini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lettera al Presidente Massi: un patto per riempire lo stadio ogni giorno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Striscioni appesi in città per riempire lo stadio“Difendiamo la nostra storia“ (nella foto davanti allo stadio), “Empoli siamo noi“, “Per la maglia per la città“. Bari-Südtirol, via alla prevendita per il playout del San Nicola: prezzi ridotti per riempire lo stadioScatterà martedì 12 maggio alle ore 10 la prevendita per Bari-Südtirol, gara d’andata dei playout del campionato di Serie B 2025-2026 in programma...