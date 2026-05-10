Bari-Südtirol via alla prevendita per il playout del San Nicola | prezzi ridotti per riempire lo stadio
Martedì 12 maggio alle ore 10 si apre la prevendita dei biglietti per il match tra Bari e Südtirol, valido come gara d’andata dei playout di Serie B 2025-2026. La partita si disputerà venerdì 15 maggio alle ore 20 allo stadio San Nicola. Sono stati annunciati prezzi ridotti dei biglietti per facilitare la partecipazione dei tifosi. La vendita dei tagliandi proseguirà fino alla data della partita.
Scatterà martedì 12 maggio alle ore 10 la prevendita per Bari-Südtirol, gara d’andata dei playout del campionato di Serie B 2025-2026 in programma venerdì 15 maggio alle ore 20 allo stadio San Nicola.I tagliandi saranno disponibili online sul circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati.🔗 Leggi su Baritoday.it
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