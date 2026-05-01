“Difendiamo la nostra storia“ (nella foto davanti allo stadio), “Empoli siamo noi“, “Per la maglia per la città“. Questi sono alcuni degli striscioni spuntati ieri a Empoli alla vigilia della delicata partita odierna contro l’Avellino, che verosimilmente dirà molto sulle speranze di salvezza in Serie B degli azzurri. Poche semplici parole, ma cariche di significato, con cui i tifosi hanno voluto incitare tutta la città a ritrovarsi oggi al Castellani Computer Gross Arena per spingere la squadra di Caserta verso l’obiettivo minimo stagionale. Un messaggio di raccolta, che anche gli ultras della Maratona hanno voluto lanciare ai propri cittadini dalla loro pagina social.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Striscioni appesi in città per riempire lo stadio

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