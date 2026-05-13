A 33 anni, Petra Collins si distingue come una delle fotografe più riconoscibili e apprezzate del panorama attuale, grazie anche al successo della serie televisiva “Euphoria”, che ha contribuito a farla conoscere a un pubblico più vasto. La sua estetica particolare ha attirato l’attenzione di molte persone e ha portato a numerose collaborazioni e riconoscimenti nel settore della fotografia e della moda.

A 33 anni è una delle fotografe più influenti del momento, soprattutto perché “Euphoria” si è – ehm – ispirata molto al suo stile Nell’ultimo mese sono usciti due video musicali molto attesi di due artiste apprezzate: quello di “Focu ‘ranni” della cantante spagnola Rosalía, e quello di “Drop Dead” di Olivia Rodrigo. Basta guardarli per notare che hanno qualcosa in comune: un’estetica da fotografia su pellicola, romantica ma poco patinata, che gioca col contrasto tra colori tenui e luci soffuse e punti luce scintillanti e pop. Entrambi sono stati girati da Petra Collins, fotografa che a soli 33 anni è considerata da qualche anno una delle artiste più influenti della fotografia contemporanea.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’estetica inconfondibile di Petra Collins

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