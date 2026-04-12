L' odore è forte e inconfondibile e i carabinieri scoprono la droga in soggiorno
Durante una perquisizione legata a un altro reato, i carabinieri hanno rilevato un odore intenso e riconoscibile di droga proveniente dal soggiorno di un’abitazione. L’odore, molto forte, ha portato gli agenti a scoprire sostanze stupefacenti all’interno dell’ambiente. La perquisizione si è svolta senza che i militari avessero previsto di trovare questa sostanza.
L’odore era di quelli inequivocabili, peccato che a sentirlo siano stati i carabinieri che erano lì per una perquisizione (legata tuttavia a un altro reato) e che, probabilmente, non si aspettavano di fare questo colpo. È successo a Ledro nei giorni scorsi.Ad attirare l’attenzione dei militari.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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