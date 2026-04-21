Manuel Agnelli ha commentato che molte persone, nel tentativo di ottenere uno stadio di San Siro, si rivolgono spesso a uno psichiatra. Ha anche parlato di come sul web ci siano distorsioni estreme riguardo all’estetica della perfezione, portando alcuni giovani a ricorrere alla chirurgia estetica già a vent’anni. Nel frattempo, a Palermo, dal 22 al 24 aprile si svolge l’evento “Suoni dal futuro”, un progetto recentemente nato.

Ai Candelai di Palermo dal 22 al 24 aprile va in scena “ Suoni dal futuro “, Il progetto nato dall’incontro tra Manuel Agnelli, il collettivo di GERMI – LdC e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori – dedicato alla nuova scena musicale italiana che mette al centro creatività, diritto d’autore e dimensione live. Tutti gli artisti presentano brani originali, contribuendo a valorizzare la cultura della creatività. “Mi aspetto che altri seguano questo piccolo esempio – ha dichiarato Agnelli a La Repubblica Palermo – che stiamo cercando di dare e che altri locali, soprattutto club, comincino a collaborare tra loro: uno dei meriti maggiori...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Manuel Agnelli: “La corsa per avere lo stadio di San Siro al primo disco spesso finisce dallo psichiatra. Sul Web distorsioni pazzesche sull’estetica della perfezione, da qui la chirurgia estetica a 20 anni”

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