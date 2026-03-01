A meno di un mese dall'inizio, Padova si prepara ad accogliere Be Comics! Be Games! 2026, l’evento organizzato da Fandango Club Creators. La manifestazione riunisce appassionati di fumetti, videogame, esport, giochi da tavolo e cosplay, con una line-up che include Leo Ortolani, David Baldeón e numerose firme Disney. L’evento promette di essere la più ricca mai organizzata finora.

Padova si prepara a diventare la capitale del pop. Manca meno di un mese a Be Comics! Be Games! 2026, l’evento organizzato da Fandango Club Creators che riunisce appassionati di fumetti, videogame, esport, giochi da tavolo e cosplay. L’appuntamento è fissato per sabato 21 e domenica 22 marzo a Padova Hall, che ospiterà la line-up di autori e artisti più ricca nella storia della manifestazione. A guidare la parata degli ospiti c’è Leo Ortolani, creatore di Rat-Man, vero cult del fumetto umoristico italiano e più volte vincitore del Premio Micheluzzi. Ortolani arriva a Be Comics! Be Games! forte anche del successo del suo recente volume unico “Tapum”, racconto ironico e tragico sulla Prima guerra mondiale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Be Comics! Be Games! 2026: Leo Ortolani, David Baldeón e le firme Disney per la line-up più ricca di sempre

Disney Panini Comics: tutte le novità in arrivo a marzo 2026Dagli attesi gadget tecnologici di Topolino ai crossover epici e le saghe d’autore: ecco cosa troveremo in libreria e fumetteria nella prossima...

Leggi anche: Comicon 2026, Leo Ortolani sarà il nuovo Magister: al via le prevendite dei biglietti, annunciati i primi ospiti ufficiali

Contenuti e approfondimenti su Leo Ortolani

Temi più discussi: Be Comics! Be Games! Il Festival internazionale della cultura pop: 21 e 22 marzo 2026 presso la Fiera di Padova; Be Comics! Be Games! debutta al Lingotto di Torino; Be Comics! Be Games! debutta a Torino: fumetti, videogiochi ed esports protagonisti al Lingotto Fiere; Be Comics! Be Games! Padova 2026: Leo Ortolani, David Baldeón e le firme The Walt Disney Company: la line-up più ricca di sempre.

Be Comics! Be Games! Padova 2026: Leo Ortolani, David Baldeòn e le firme DisneyBe Comics! Be Games! Padova 2026: Leo Ortolani, David Baldeòn e le firme Disney nella fiera del nord est più grande di sempre. playstationbit.com

Be Comics! Be Games! 2026: il festival della cultura pop torna a Padova tra gaming e innovazioneIl 21-22 marzo Padova ospita Be Comics! Be Games! 2026, festival della cultura pop che unisce gaming, fumetti e intrattenimento digitale. lavocedivenezia.it

Leo Ortolani, artista del fumetto, si racconta in occasione di una visita a Campobasso. Tra i suoi personaggi più conosciuti, Rat-Man. Tapum è la sua ultima opera servizio di Flaminia Gullo montaggio di Bruno Cerino #IoSeguoTgr Tgr Rai - facebook.com facebook