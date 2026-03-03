Be Comics! Be Games! Padova 2026 – Leo Ortolani David Baldeón e le firme Disney per la line-up più ricca di sempre

Mancano meno di trenta giorni all’inizio di Be Comics! Be Games! Padova 2026, l’evento organizzato da Fandango Club Creators dedicato agli appassionati di fumetti, videogiochi, esport, giochi da tavolo e cosplay. La manifestazione presenterà una line-up tra le più ricche di sempre, con ospiti come Leo Ortolani, David Baldeón e numerose firme Disney. L’evento si svolgerà nella città veneta, attirando un pubblico proveniente da diverse regioni.

Manca meno di un mese a Be Comics! Be Games! Padova, l’evento pop organizzato da Fandango Club Creators per gli appassionati di fumetti, videogame, esport, giochi da tavolo e cosplay. Il 21 e 22 marzo, Padova Hall ospiterà la line-up di autori e artisti più ricca nella storia della manifestazione. Le star del fumetto Tra gli ospiti di punta figura Leo Ortolani, padre del capolavoro umoristico Rat-Man – più volte vincitore del Premio Micheluzzi –, che ha recentemente pubblicato l’acclamato volume unico Tapum, un racconto tragico e ironico sulla Prima guerra mondiale. Insieme ad Andrea Pennacchi, sarà ospite della Scuola Comics di Brescia. Atteso anche il celebre fumettista Sio, fondatore di Gigaciao e volto amatissimo del fumetto comico italiano, che con Lorro e Nick porterà in scena un episodio live di Power Pizza Podcast. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Leo Ortolani, artista del fumetto, si racconta in occasione di una visita a Campobasso. Tra i suoi personaggi più conosciuti, Rat-Man. Tapum è la sua ultima opera servizio di Flaminia Gullo montaggio di Bruno Cerino #IoSeguoTgr Tgr Rai - facebook.com facebook