L’Esordio Di Alessandro Simoni Con Onirico

Il pianista Alessandro Simoni ha pubblicato il suo album d’esordio, intitolato Onirico, che è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 5 maggio 2026. L’album rappresenta il primo lavoro discografico dell’artista e contiene brani originali. La pubblicazione è stata annunciata tramite i canali ufficiali, senza eventi di lancio o presentazioni pubbliche previste in questa fase.

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Cosa: Pubblicazione dell’album d’esordio Onirico del pianista Alessandro Simoni.. Dove e Quando: Disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 5 maggio 2026.. Perché: Un viaggio musicale avvolgente che mescola tecnica accademica, ricordi intimi ed esplorazioni sonore contemporanee.. A poco più di una settimana dalla sua attesissima uscita, avvenuta lo scorso martedì 5 maggio 2026, l’album d’esordio del talentuoso pianista Alessandro Simoni, intitolato Onirico, si sta ritagliando un importante spazio nel panorama musicale contemporaneo. Prodotto dalla rinomata etichetta “Coloora Records” sotto l’attenta guida di Stefano Lentini, questo progetto discografico rappresenta una vera e propria dichiarazione d’intenti artistica.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - L’Esordio Di Alessandro Simoni Con Onirico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Una notte con Morricone: viaggio onirico da OscarUn viaggio onirico tra danza e musica attende, domani alle 16, gli spettatori del teatro Bonci. Waking Life: il viaggio onirico come metafora dell’esistenza reale. Insegnare con i filmWaking Life (2001), diretto da Richard Linklater, è un film d’animazione atipico che si colloca al confine tra cinema, filosofia e sperimentazione... Temi più discussi: Under 14 Pro, successo all’esordio per il Padova campione in carica: 2-1 al Cagliari; Aspettando il Giro, un mese di eventi in città; Alessandro Simonelli: Sito sta bene, in gara non prima di giugno. La 4×100 ha pagato dazio all’inesperienza; Firenze: Fabbri 21,43 in casa, Casoni record. Questa tavola proviene da Le straordinarie avventure di Pentothal, l'opera d'esordio di Andrea Pazienza, pubblicata a puntate tra il 1977 e il 1981 sulla rivista Alter Alter. #andreapazienza #paz #fumetto #vignetta #cosedapaz x.com Cristiano Tizzano prova all'esordio reddit Cinema: Alessandro Gassman debutta alla regia, l'esordio nel 2011Assisi, 13 nov. (Adnkronos) -E' fissato nel 2011 il debutto alla regia cinematografica di Alessandro Gassman. A confermarlo e' stato lo stesso 45enne attore nel corso di uno degli incontro pubblici ... ilsecoloxix.it APU Udine, esordio in LBA per Pavan e MizerniukL'esordio nella massima serie è uno dei giorni più belli per ogni giocatore che sogni di diventare professionista. Alessandro Pavan e Francesco Mizerniuk di certo non dimenticheranno oggi, 10 maggio, ... msn.com