Domani alle 16, al teatro Bonci, il Centro coreografico nazionale Aterballetto presenta

Un viaggio onirico tra danza e musica attende, domani alle 16, gli spettatori del teatro Bonci. Il Centro coreografico nazionale Aterballetto, per la regia e coreografia di Marcos Morau, porta in scena "Notte Morricone", su musiche del premio Oscar. Lo spettacolo, che ha conseguito il Premio Danza&Danza Miglior Produzione-Grand Scale 2024, traduce in gesto danzato le emozioni e il potenziale evocativo delle composizioni di Morricone. La performance, della durata di un’ora e mezzo, vede sul palcoscenico 14 ballerini. "La musica di Morricone – afferma nelle note di regia lo spagnolo Morau -, ha fatto suonare le cose che non vengono dette, quelle che rimangono dentro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una notte con Morricone: viaggio onirico da Oscar

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