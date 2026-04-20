Waking Life | il viaggio onirico come metafora dell’esistenza reale Insegnare con i film

Waking Life (2001), diretto da Richard Linklater, è un film d’animazione atipico che si colloca al confine tra cinema, filosofia e sperimentazione artistica. Realizzato con la tecnica del rotoscopio digitale, il film trasforma riprese reali in immagini animate fluide e instabili, riflettendo visivamente il tema centrale dell’opera: la natura del sogno e della coscienza. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Leggi anche: Catalani trasforma il corpo umano in narrativa: “Unhuman” come metafora dell’esistenza moderna

Una notte con Morricone: viaggio onirico da OscarUn viaggio onirico tra danza e musica attende, domani alle 16, gli spettatori del teatro Bonci.