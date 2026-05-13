Il ciclista abruzzese di 31 anni, in forza alla squadra Lidl-Trek, ha conquistato il primo posto al Giro d’Italia, ripetendo un risultato già ottenuto al Tour nel 2019. La sua vittoria ha attirato l’attenzione sui temi legati all’eredità sportiva di un noto ciclista e sull’amicizia con un famoso tennista. Nel frattempo, una maxi multa ha coinvolto un altro corridore, mentre la discussione sulla maglia rosa si arricchisce di diverse interpretazioni.

In ogni caso, la maglia rosa di Giulio Ciccone al Giro – conquistata ieri a Cosenza - è un piccolo evento per l’Italia. Vincenzo Nibali è stato l’ultimo dei nostri a conquistare la corsa della Gazzetta dieci anni fa e da quel momento, infatti, il 31enne abruzzese della Lidl-Trek è solo il quinto italiano a essere al comando del Giro dopo Valerio Conti, Filippo Ganna, Alessandro De Marchi e Diego Ulissi. In cinque sfumature, legate al ciclismo ma non solo, ecco un ritratto della maglia rosa che all’inizio in un certo senso era stato accostato proprio a Nibali. Ma in realtà si è sempre trattato di due corridori con attitudini e caratteristiche diverse, sia tecniche che caratteriali.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'eredità di Nibali, l'amicizia con Sinner e la maxi multa: la maglia rosa Ciccone in 5 sfumature

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