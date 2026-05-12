Il cavaliere nero e la maglia rosa | Sinner e Ciccone vincenti e amici oltre lo sport

Jannik Sinner e la ciclista leader del Giro condividono un'amicizia consolidata oltre il mondo dello sport. Il tennista, noto per le sue prestazioni in campo, è spesso stato avvicinato a questa figura del ciclismo, e tra loro si sono creati legami di amicizia. Entrambi fanno parte di un gruppo di atleti che si incontrano frequentemente al di fuori delle rispettive competizioni. La loro relazione è stata riportata in varie occasioni da fonti sportive ufficiali.

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Lo scorso anno, quando era rientrato al Foro dopo tre mesi di squalifica, Jannik Sinner a fine partita faceva un gesto con due dita, pollice e indice uniti che si aprono. Come un beccuccio, come dire "pochissimo”. Interrogato sul significato, l’altoatesino ovviamente non aveva rivelato nulla, “Una cosa tra amici – aveva detto -, un segnale che solo loro possono capire”. Un gesto in codice che poi Sinner non ha più replicato ma che ha dato il senso della forza del legame che Jannik ha con i suoi amici sportivi di Montecarlo. Tra questi c’è Giulio Ciccone, che oggi ha conquistato la Maglia Rosa al Giro d’Italia dopo la tappa di Catanzaro a cui Jannik ha dedicato una story di Instagram.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il cavaliere nero e la maglia rosa: Sinner e Ciccone, vincenti e amici oltre lo sport ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giro d'Italia 2026, tappa 4: vittoria a Narvaez e maglia rosa a Ciccone. La classificaCosenza, 12 maggio 2026 – Salutata la Bulgaria, dopo il giorno di riposo il Giro d'Italia 2026 comincia la risalita dello Stivale dalla tappa 4. Narvaez vince la 4^ tappa a Cosenza, Ciccone nuova maglia rosa del GiroDecisiva la salita di Cozzo Tunno COSENZA - Jhonatan Narvaez vince la quarta tappa del Giro d'Italia 2026, la Catanzaro-Cosenza di 138 chilometri, ma... Argomenti più discussi: Sinner a Roma, buona la prima Ora devo alzare il livello; Sinner come Federer; Sinner nella storia: domina Zverev nella finale di Madrid e conquista il quinto Masters 1000 consecutivo - LiveTennis.it; Sinner travolge Popyrin: 6-2 6-0 in poco più di un’ora. Agli ottavi derby con Pellegrino - LiveTennis.it. Il Cavaliere Nero è entrato in campo senza pietà e in poco più di un’ora ha annientato l’avversario, complimenti al nostro Campione e vaiiiiiiii Sinner andiamo agli ottavi!!! #Sinner #atptour26 x.com Il nuovo film di Netflix Apex contiene la canzone Go dei The Chemical Brothers. Pubblicata per la prima volta nel 2015, ha registrato un aumento del 429% nelle riproduzioni su Spotify dalla sua uscita. Quali altre canzoni sono diventate subito favorite o son - reddit.com reddit Sinner a Roma, buona la prima Ora devo alzare il livelloEsordio senza problemi contro Ofner in un Foro Italico tutto per lui, lunedì affronta il vincente della sfida tra Poporyn e Mensik ... panorama.it