Non ci credo! | così Ciccone ha capito di essersi preso la maglia rosa

Da gazzetta.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'emozione di Giulio Ciccone al termine della quarta tappa del Giro d'Italia, da Catanzaro a Cosenza: grazie al terzo posto e i 4” di abbuono l'abruzzese si prende la prima maglia rosa della sua carriera.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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