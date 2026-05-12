L'emozione di Giulio Ciccone al termine della quarta tappa del Giro d'Italia, da Catanzaro a Cosenza: grazie al terzo posto e i 4” di abbuono l'abruzzese si prende la prima maglia rosa della sua carriera.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Non ci credo!": così Ciccone ha capito di essersi preso la maglia rosa

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