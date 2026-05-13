Leonardo DiCaprio e Sean Penn uniti dalla passione per l' NBA e da un paio di baffi
Durante una partita tra i Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder, due attori sono stati visti seduti fianco a fianco in tribuna a Los Angeles. Uno indossava dei baffi sottili e curati, mentre l’altro aveva optato per un look senza baffi. La presenza di entrambi allo stadio ha attirato l’attenzione dei presenti, con i fotografi che hanno immortalato il momento. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dai protagonisti riguardo alla loro presenza o al loro stile.
Seduti uno accanto all’altro in tribuna a Los Angeles, durante una partita tra Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder, Leonardo DiCaprio e Sean Penn sembravano raccontare due modi opposti di portare i baffi oggi. Nessun look costruito da red carpet, nessuna dichiarazione estetica troppo evidente. Solo uno scatto preso in tribuna, dentro la luce piatta di un'arena NBA, abbastanza normale da rendere il dettaglio ancora più interessante. Perché i baffi, in quel momento, non sembravano un vezzo nostalgico né una citazione vintage. Sembravano semplicemente giusti sui loro volti. Celebrities At The Los Angeles Lakers Game. LOS ANGELES, CALIFORNIA - MAY 11: Leonardo DiCaprio (L) and Sean Penn attend Game Four of the Second Round of the NBA Western Conference Playoffs between the Los Angeles Lakers and the Oklahoma City Thunder at Crypto.🔗 Leggi su Gqitalia.it
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