Leonardo DiCaprio e Sean Penn uniti dalla passione per l' NBA e da un paio di baffi

Durante una partita tra i Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder, due attori sono stati visti seduti fianco a fianco in tribuna a Los Angeles. Uno indossava dei baffi sottili e curati, mentre l’altro aveva optato per un look senza baffi. La presenza di entrambi allo stadio ha attirato l’attenzione dei presenti, con i fotografi che hanno immortalato il momento. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dai protagonisti riguardo alla loro presenza o al loro stile.

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