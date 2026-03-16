Durante gli Oscar 2026, molte star hanno sfoggiato stili di grooming diversi, con alcuni scelti di portare i baffi mentre altri no. Tra i protagonisti della serata, Leonardo DiCaprio e Pedro Pascal hanno mostrato le loro scelte estetiche, contribuendo a ridefinire le tendenze del look sul red carpet di questa edizione. La manifestazione si presenta come un palcoscenico di sperimentazioni e variazioni di stile.

Agli Oscar 2026 sorprendersi non è semplice, eppure qualcosa è cambiato. In un contesto che vive di tradizione e prudenza, il red carpet diventa sempre più uno spazio in cui raccontare una nuova fase di sé. Quest’anno lo si è capito guardando il grooming e fermandosi sul dettaglio più evidente del volto maschile, i baffi. Presenza, oppure assenza, conta relativamente, perché il vero tema è come vengono usati. C’è chi li riscopre come gesto di maturità, chi li abbandona per alleggerire un’immagine ormai consumata, e chi li adotta come dichiarazione estetica precisa. In mezzo resta il pubblico che osserva, interpreta e giudica, mentre gli attori li trasformano in un dispositivo narrativo che dialoga con carriera immagine e aspettative. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Baffi sì o baffi no? Da Leonardo DiCaprio a Pedro Pascal, il red carpet degli Oscar 2026 riscrive le regole del grooming

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