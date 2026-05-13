Mercoledì 13 maggio 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Lens e Paris Saint Germain, valida per il recupero di una sfida del 29° turno di Ligue 1. Il PSG è ufficiosamente campione, ma la conferma matematica arriverà solo dopo questa partita. Le formazioni ufficiali sono state rese note e si attendono pronostici e quote per la sfida che potrebbe decidere definitivamente il campionato.

Si recuperano due partite del 29° turno di Ligue 1 ed è il giorno dello scontro diretto tra il Lens e il Paris Saint Germain, gara che potrebbe di fatto assegnare il titolo ai parigini. Questa la classifica prima dell’ultima giornata e delle due partite di oggi. L’altra è Stade Brestois-Strasburgo. I sang et or a fatica sono ancora aggrappati. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lens-Paris Saint Germain (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. PSG ufficiosamente campione ma manca ancora l’aritmetica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Lens-Paris Saint Germain (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiSi recupera il turno numero 29 di Ligue1 ed è il giorno dello scontro diretto tra il Lens e il Paris Saint Germain, gara che potrebbe di fatto...

Lens-Paris Saint Germain (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Parigini già di fatto campioni, ma serve un punto per la matematicaSi recupera il turno numero 29 di Ligue1 ed è il giorno dello scontro diretto tra il Lens e il Paris Saint Germain, gara che potrebbe di fatto...

Temi più discussi: Pronostico Lens-Paris Saint-Germain: analisi e probabili formazioni 13/05/2026 Ligue 1; Lens-Psg, i parigini vedono il titolo: basta un punto per chiudere la Ligue 1; Lens-PSG, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Lens-Paris Saint-Germain, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE.

Lens-Paris Saint Germain (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/7wDtBlK #scommesse #pronostici x.com

Pronostico Lens vs Paris Saint-Germain – 13 Maggio 2026Nel cuore del Ligue 1, la sfida tra Lens e Paris Saint-Germain accende lo Stadio Bollaert-Delelis il 13 Maggio 2026, con fischio d’inizio alle 21:00. Sarà un ... news-sports.it

RC Lens – Paris Saint-Germain : sur quelle chaîne TV et à quelle heure suivre le match pour le titre de Ligue 1 ?Le RC Lens reçoit le Paris Saint-Germain ce mercredi dans un match en retard de la 29? journée de Ligue 1 qui pourrait bien sacrer champion de France le Paris Saint-Germain ... sudouest.fr