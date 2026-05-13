Lens-Paris Saint Germain mercoledì 13 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici PSG ufficiosamente campione ma manca ancora l’aritmetica

Da infobetting.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 13 maggio 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Lens e Paris Saint Germain, valida per il recupero di una sfida del 29° turno di Ligue 1. Il PSG è ufficiosamente campione, ma la conferma matematica arriverà solo dopo questa partita. Le formazioni ufficiali sono state rese note e si attendono pronostici e quote per la sfida che potrebbe decidere definitivamente il campionato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si recuperano due partite del 29° turno di Ligue 1 ed è il giorno dello scontro diretto tra il Lens e il Paris Saint Germain, gara che potrebbe di fatto assegnare il titolo ai parigini. Questa la classifica prima dell’ultima giornata e delle due partite di oggi. L’altra è Stade Brestois-Strasburgo. I sang et or a fatica sono ancora aggrappati. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

lens paris saint germain mercoled236 13 maggio 2026 ore 21 00 formazioni ufficiali quote pronostici psg ufficiosamente campione ma manca ancora l8217aritmetica
© Infobetting.com - Lens-Paris Saint Germain (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. PSG ufficiosamente campione ma manca ancora l’aritmetica
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Lens-Paris Saint Germain (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiSi recupera il turno numero 29 di Ligue1 ed è il giorno dello scontro diretto tra il Lens e il Paris Saint Germain, gara che potrebbe di fatto...

Lens-Paris Saint Germain (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Parigini già di fatto campioni, ma serve un punto per la matematicaSi recupera il turno numero 29 di Ligue1 ed è il giorno dello scontro diretto tra il Lens e il Paris Saint Germain, gara che potrebbe di fatto...

Temi più discussi: Pronostico Lens-Paris Saint-Germain: analisi e probabili formazioni 13/05/2026 Ligue 1; Lens-Psg, i parigini vedono il titolo: basta un punto per chiudere la Ligue 1; Lens-PSG, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Lens-Paris Saint-Germain, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE.

lens paris saint lens paris saint germainPronostico Lens vs Paris Saint-Germain – 13 Maggio 2026Nel cuore del Ligue 1, la sfida tra Lens e Paris Saint-Germain accende lo Stadio Bollaert-Delelis il 13 Maggio 2026, con fischio d’inizio alle 21:00. Sarà un ... news-sports.it

lens paris saint lens paris saint germainRC Lens – Paris Saint-Germain : sur quelle chaîne TV et à quelle heure suivre le match pour le titre de Ligue 1 ?Le RC Lens reçoit le Paris Saint-Germain ce mercredi dans un match en retard de la 29? journée de Ligue 1 qui pourrait bien sacrer champion de France le Paris Saint-Germain ... sudouest.fr

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web