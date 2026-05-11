Lens-Paris Saint Germain mercoledì 13 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Mercoledì 13 maggio 2026 alle 21:00 si gioca il recupero del turno 29 di Ligue 1 tra Lens e Paris Saint Germain. La partita si svolge in un momento cruciale della stagione e potrebbe determinare la conquista del titolo da parte dei parigini. Le formazioni sono state annunciate, e sono disponibili quote e pronostici per questa sfida che si preannuncia decisiva per la classifica.

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Si recupera il turno numero 29 di Ligue1 ed è il giorno dello scontro diretto tra il Lens e il Paris Saint Germain, gara che potrebbe di fatto assegnare il titolo ai parigini. I sang et or a fatica sono ancora aggrappati alla matematica anche se la differenza reti li penalizza oltre modo (+29 contro i +44 dei parigini) anche in caso di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lens-Paris Saint Germain (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Paris Saint Germain-Stade Brestois (domenica 10 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiAncora una volta il Paris Saint Germain di Luis Enrique festeggia la finale di Champions, e questo nonostante un campionato ancora da chiudere che lo... Nizza-Paris Saint Germain (sabato 21 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLiquidato con 8 gol il Chelsea in un dominio incontrastato per tutti i 180 minuti il Paris Saint Germain di Luis Enrique è di scena sul campo del... Argomenti più discussi: RC Lens - Paris Saint-Germain FC | pronostico & migliori quote | 13.05.2026; Il Psg pensa al Bayern: 2-2 con il Lorient ma il Lens non ne approfitta; Sage concede la corsa al titolo di Ligue 1 al PSG nonostante la vittoria del Lens che condanna il Nantes alla retrocessione; Gagnez vos places pour RC Lens- Paris SG avec Lensois.com et la radio Horizon !. Discussione post-partita: Paris Saint Germain 1-0 Brest | Ligue 1 reddit Gol e assist di Endrick, il Lione di Paulo Fonseca sbanca Parigi e trova la vittoria più importante dell’anno! Il Psg ha solo un punto di vantaggio sul Lens (con una partita da recuperare) e con lo scontro diretto ancora da giocare. x.com Pronostico Lens vs Paris Saint-Germain – 13 Maggio 2026Nel cuore del Ligue 1, la sfida tra Lens e Paris Saint-Germain accende lo Stadio Bollaert-Delelis il 13 Maggio 2026, con fischio d’inizio alle 21:00. Sarà un ... news-sports.it