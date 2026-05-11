Lens-Paris Saint Germain mercoledì 13 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 13 maggio 2026 alle 21:00 si gioca il recupero del turno 29 di Ligue 1 tra Lens e Paris Saint Germain. La partita si svolge in un momento cruciale della stagione e potrebbe determinare la conquista del titolo da parte dei parigini. Le formazioni sono state annunciate, e sono disponibili quote e pronostici per questa sfida che si preannuncia decisiva per la classifica.

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Si recupera il turno numero 29 di Ligue1 ed è il giorno dello scontro diretto tra il Lens e il Paris Saint Germain, gara che potrebbe di fatto assegnare il titolo ai parigini. I sang et or a fatica sono ancora aggrappati alla matematica anche se la differenza reti li penalizza oltre modo (+29 contro i +44 dei parigini) anche in caso di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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