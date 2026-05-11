Mercoledì 13 maggio 2026 alle 21:00 si disputa il recupero del match tra Lens e Paris Saint Germain, valido per la 29ª giornata di Ligue 1. I parigini sono già certi del titolo, ma una vittoria o anche un pareggio potrebbe bastare per conquistare matematicamente il campionato. La partita rappresenta un’occasione per il Lens di fermare la corsa dei campioni in carica e di ottenere punti fondamentali in ottica classifica.

Si recupera il turno numero 29 di Ligue1 ed è il giorno dello scontro diretto tra il Lens e il Paris Saint Germain, gara che potrebbe di fatto assegnare il titolo ai parigini. I sang et or a fatica sono ancora aggrappati alla matematica anche se la differenza reti li penalizza oltre modo (+29 contro i +44 dei parigini) anche in caso di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lens-Paris Saint Germain (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Parigini già di fatto campioni, ma serve un punto per la matematica

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