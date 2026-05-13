Il governo ha approvato un nuovo Piano Casa, riaccendendo l’attenzione sulla questione abitativa. La misura mira a intervenire sui bisogni di alloggi, ma sono ancora necessari finanziamenti stabili per garantire risposte adeguate. La riforma si inserisce in un quadro di politiche locali che cercano di affrontare le difficoltà legate all’emergenza abitativa. La discussione si concentra ora sulla disponibilità di risorse per sostenere interventi concreti.

Il nuovo Piano Casa varato dal governo Meloni ha riportato il tema dell’abitare al centro delle politiche locali. E a Monza, alla vigilia dell’adozione del nuovo Pgt, il problema casa assume una rilevanza sempre maggiore. Caro immobile e ascesa della domanda abitativa hanno creato uno scenario difficile soprattutto per redditi medi e bassi e l’ edilizia residenziale pubblica fatica ad aumentare la sua offerta. Nei giorni scorsi, a Milano, l’assessora alle Politiche abitative di Monza, Andreina Fumagalli, ha partecipato al vertice convocato dall’Alleanza municipalista degli assessori alla Casa per discutere del nuovo Piano Casa governativo. In merito Fumagalli condivide alcune preoccupazioni espresse dagli amministratori locali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’emergenza abitativa: "Servono fondi stabili per rispondere ai bisogni"

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